Gocco, Ardahan’da

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Ardahan yeni sezona hazırlanırken, transferler için de girişimler yapıyor. Ardahan birçok BTM takımında başarıyla forma giyen tecrübeli futbolcu Hasan Gocco’yutansfer etti. Hasan, yeni sezonda Ardahan’ın başarısı için ter dökecek.

Ardahan BTM 2. Lig 2. Grupta,Ötüken, Boğaziçi, Civisil ve Karadeniz 61 ile mücadele edecek. Ardahan sezonun ilk haftasında Civisil ile karşılaşacak.