Giuliano'dan sonra sıradaki isim Valbuena

Fenerbahçe, Giuliano'yu Al Nassr kulübüne göndermeye hazırlanıyor. Yeni transferler için kaynak arayışında olan Sarı - Lacivertliler, bir diğer yıldızı Valbuena'yı da satmayı planlıyor

Giuliano'yu Al Nassr'a satarak yeni transferler için kaynak yaratmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gözler Valbueana'ya çevrildi. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sistemine uygun oyuncular transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin yoğun mesaisi sürüyor. Sportif Direktör Damien Comolli, Giuliano'dan sonra Valbuena'ya da takım arıyor. Fransız futbolcu için özellikle Arap yarımadasındaki takımlarla görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Bu ülkelerde futbol oynamaya sıcak bakmayan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımdan ayrılmak istemiyor. Cocu döneminde fazla forma şansı bulamayan Dirar için de temaslarda bulunan Comolli, iki futbolcudan birini göndererek, yapılacak transferler için kaynak yaratmayı hedefliyor. Teknik Direktör Philip Cocu'nun isteğiyle transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, stoper ve orta saha arayışlarını ise sürdürüyor. Comolli'nin transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin başında Stoke City'nin Hollandalı savunmacısı Martins İndi var. Sol stoper arayışlarını sürdüren Sarı - Lacivertlilerde bu hafta temasların yoğunlaşacağı öğrenildi.