Girne’ye galibiyet pahalıya patladı

Gençler Birliği’ni 2-0 mağlup ederek 3. sıraya yükselmenin mutluluğun yaşayan Girne Halk Evi’nde 4 futbolcu kart cezalısı durumuna düşerken, 2 futbolcusu da sakatlandı

Soydan SAKALLI

Girne Halk Evi, K-PET Birinci Ligin 18. haftasında bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3. Sıraya yükselmenin mutluluğun yaşadı.

Ancak bu maç sonunda Girne Halk Evi birçok futbolcusu sakat ve cezalı duruma düştü. Aksel maçta kırmızı kart görürken, Samet, Yunus ve Çağdaş da 4 sarı kart cezalısı durumuna düştüler. Takımın 21 yaş altı futbolcusu Yiğit arka adalesinden sakatlanırken, birkaç hafta takımdan ayrı kalacak. Takımın yıldız golcüsü Esin Sonay ise ayak bileği burkulduğu için yürümekte dahi zorlanıyor.

Girne Halk Evi, K-PET Birinci Ligin 19. haftasında Bostancı Bağcıl ile Mete Adanır Stadında oynayacağı maça 6 ilk 11 oyuncusundan yoksun çıkacak.