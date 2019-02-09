Girne’ye bir son dakika darbesi de Gençler’den

Ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Girne Halk Evi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da konuk olduğu Gençler Birliği deplasmanında son dakikada Sertan’ın attığı golle yıkıldı

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı Hakemler: Kerem Eran, Burak Mandıralı, Hakan Gök Gençler Birliği:Tolga, Sami, Kadir, Ahmet, Sinan(Dk.80Hasan) Mustafa, Franscısco, Berk, Guaman(Dk.66 Sertan), Elvis, Tacettin (Dk.55 İbrahim) Girne H. Evi: Okyanus, Hasan, Tunahan, James, Mahmut, Kaan(Dk.66 La Lua), Oladele, Yankı, İlker, Mustafa, Selim(Dk.82 Özgür) Gol: Dk 90+3 Sertan (G.Birliği) İbrahim DALOĞLU K-Pet Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği, kendi evinde Girne Halk Evi’ni konuk etti. İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi İskele temsilcisi 90+3.dakikada Sertan’ın attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Girne Halk Evi, geçtiğimiz hafta son saniyede Gönyeli maçında olduğu gibi bu maçta da son dakikada yıkıldı. Maça hızlı başlayan ekip konuk Girne Halk Evi oldu. Dk. 2 Girne Halk Evi atağında Yankı’nın pasıyla Gençler Birliği ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Yaşinses’in vuruşunu kaleci Tolga ayaklarıyla çıkardı. Dk. 6 Gençler Birliği’nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Taccettin’in vuruşunda top yan direkten döndü. Dönen topu kafayla tamalamak isteyen Ahmet Kara’nın vuruşu üsten auta gitti. Dk.13 Hızlı gelişen G.Birliği atağında France’nin defans arakasına attığı topla buluşan Taccetin’in şutunda kaleci Okyanus gole izin vermedi. Dk. 40 Organize gelişen Girne Halk Evi atağında Kaan’ın güzel ara pasıyla Mustafa Yaşınses kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunu attı. Ancak kaleci Tolga mükemmel bir refleksle gole izin vermedi. Dk. 48 Gençler Birliği’nin kazandığı korner atışında France’nin ortasında kaleci Okyanus’un topu yumruklaması kısa düştü. Topla buluşan Tacettin’in vuruşunda top yandan auta gitti. Dk. 50 Girne Halk Evi atağında Gençler Birliği defansının uzaklaştıramadığı topla 6 pas içinde topla buluşan Selim’in şutunu kaleci Tolga çıkardı. Dk.85 Girne Halk Evi atağında sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Yaşinses önünü boşaltarak sert vurdu. Köşeye giden topu yine kaleci Tolga çıkardı. Dk. 90+3 Gençler Birliği’nin kazandığı köşe atışında, gelen topa iyi yükselen Sertan topu kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirerek maçın da skorunu belirledi.