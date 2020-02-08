Girne’nin zirve yürüyüşü

Süper Lig hedefindeki her iki takımın mücadelesinde konuk Girne Halk Evi ikinci devrenin son 15 dakikasında Samet ve Aksel’in ayağından bulduğu iki golle Gençler Birliği’ni 2-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

Gençler Birliği: Çağatay, Sinan, Ertan, Neval, Ahmet, Mehmetali(Bülent Tur), Serkan(Erdoğan), Berhan, Çağkan(Deniz), Emre, Bülent Çakmak.

Girne Halk Evi: Athos, Mustafa, Ulaş, Salih, Çağdaş, Yunus, Ahmet Saygı(Samet), Hamis, Aksel, Yiğitcan(Saydam), Esin(Muhammet)

Goller: Dk. 77 Samet ve Dk. 82 Aksel (GHE)

K-Pet 1. Lig’de hedefleri Süper Lig olan dördüncü sıradaki Gençler Birliği ile 5. sıradaki Girne Halk Evi’nin İskele’deki zorlu mücadelesinden galip ayrılan taraf 2-0’lık skorla konuk Girne Halk Evi oldu. Bu sonuçla Girne Halk Evi maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Girne Halk Evi’ne galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Samet ve 82. dakikada ise Aksel attı.

Karşılaşma iki takımın kontrollü oyunuyla başlarken ev sahibi Gençler Birliği daha atak görünmesine karşın pozisyon üretmekte her iki takım da zorlandı.

Dk. 10 Gençler Birliği’nin kullandığı serbest vuruşta Girne Halk Evi ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Emre’nin sert şutunda kaleci Athos topu kornere çeldi.

İkinci devreye iki takım da gol bulmak için daha atak başladı.

Dk. 52 G. Birliği’nin kullandığı korner atışında Girne H. Evi ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son buluşan Emre’nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk. 70 Girne Halk Evi’nin sağdan gelişen atağında Ulaş’ın yaptığı ortada defanstan seken topa rövaşata deneyen Esin’in şutu zayıf olunca top kaleci de kaldı.

Dk 72 Hızlı gelişen G.Birliği atağında sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Emre’nin ortasında müsait pozisyonda altı pas üzerinde Bülent Çakmak’ın kafa vuruşunda kaleci Athos gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.

Dk. 77 Gençler Birliği ceza alanı içinde oluşan karambolde Hamis’in vuruşunda defanstan seken topla ceza yayı içinde buluşan Samet’in şutunda top defansa da çarparak sol köşeden ağlara gitti. 0-1

Dk. 82 Girne Halk Evi oyuncularının ilerde baskı yapması sonucunda Gençler Birliği defansından Sinan ceza yayı üzerinde topu uzaklaştırmak isterken Samet’in ayak koyması sonucunda topla buluşan Aksel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi. 0-2