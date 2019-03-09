banner255
Girneliler yenişemedi
Girneliler yenişemedi
12 0
Off road yarışına Macila damgası
Off road yarışına Macila damgası
9 0
 
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
7 0
Şampiyon Karakol İlkokulu
Şampiyon Karakol İlkokulu
20 0
Yürekler yandı
Yürekler yandı
542 0
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
409 0
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
49 0
banner82

Girneliler yenişemedi

banner27

Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova, Ahmet Saygı ve Hamis’in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalıp, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Maçın hakemi Evren Karademir başarılı yönetimiyle dikkat çekti

banner262
Girneliler yenişemedi
banner267

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Olgun Canik, Ömer Doğru

TOL: Adnan, Bilal, Malik(Tonbara), Remzi, Akande, Ahmet(Deniz), Mehmet, Mustafa, Turgut Ahmet Saygı, Mehmet Aylanç(Doğukan)

MAY: İrfan, Hamis(Bayram), Ergin, Mustafa, Mejdi, Makoun, Yasin, İlyas, Vakkas, Ulaş(Burak), Billy(Esin)

K-PET Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova, Ahmet Saygı ve Hamis’in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalıp, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Maçın hakemi Evren Karademir başarılı yönetimiyle dikkat çekti.

Mete Adanır Stadının geçmiş haftalara oranla nispeten düzelen zemininde oynanan maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken, devrenin son bölümünde gelişen atakta Hamis takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

Ahmet Dedekorkut yönetiminde ilk maçına çıkan Türk Ocağı, ikinci devreye daha etkili başlarken, 49’da Ahmet Saygı skoru eşitleyen golü kaydetti. 1-1

Bu golden sonra temposu düşen oyunda

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.