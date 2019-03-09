Girneliler yenişemedi

Yer: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Olgun Canik, Ömer Doğru
TOL: Adnan, Bilal, Malik(Tonbara), Remzi, Akande, Ahmet(Deniz), Mehmet, Mustafa, Turgut Ahmet Saygı, Mehmet Aylanç(Doğukan)
MAY: İrfan, Hamis(Bayram), Ergin, Mustafa, Mejdi, Makoun, Yasin, İlyas, Vakkas, Ulaş(Burak), Billy(Esin)
K-PET Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova, Ahmet Saygı ve Hamis’in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalıp, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Maçın hakemi Evren Karademir başarılı yönetimiyle dikkat çekti.
Mete Adanır Stadının geçmiş haftalara oranla nispeten düzelen zemininde oynanan maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken, devrenin son bölümünde gelişen atakta Hamis takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1
Ahmet Dedekorkut yönetiminde ilk maçına çıkan Türk Ocağı, ikinci devreye daha etkili başlarken, 49’da Ahmet Saygı skoru eşitleyen golü kaydetti. 1-1
Bu golden sonra temposu düşen oyunda