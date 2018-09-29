Girne’den, Yunuslar’a 5 kardeş

Girne Halk Evi, Gençler Birliği’ni 5-0 mağlup ederek, yıllar sonra döndüğü Süper Lig’de ilk galibiyetini aldı. Rakibi karşısında tutunamayan Gençler Birliği, ilk kez mağlup oldu

Yer: 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Sabriye Atikoğlu, Emine Yarkın, Kerem Eran

Girne Halk Evi: Okyanus, Hasan Sadrazam, William Boris, Talip Kasımoğlu, Ertan Denizer(Dk.74 Serkan İpek) , Lawrence Ogbe, Deniz Kurtay(Dk.70 Yankı Aktül), James Akpama, Şenol Hızlıoğlu, Ertaç Taşkıran, Ousseynou Ndoye

Gençler Birliği: Tolga Nergis, Uğurkan Durmaz(Dk.46 Hasan Celil Evren), Mustafa Tekpınar, Barış Dağ, Hasan Sarıoğlu(Dk.64 Cenker Yazar), Berk Kaya, Talettin Köse, İbrahim Köse, Sinan Öğüt, Keita Ousmane, Eris Obinna(Dk.58 Ahmet Kara)

Goller: 41.Dk Ndoye, Dk.56-81 Şenol, Dk.69 Ertaç, Dk.77 James (GHE)

K-PET Süper Lig’de Girne Halk Evi, Gençler Birliği karşısında Ndoye, Şenol 2, Ertaç ve James’in golleriyle 5 gollü galibiyetle ilk 3 puanı hanesine yazdırdı. Rakibine karşı özellikle ikinci devrede çöken Gençler Birliği, ilk mağlubiyetini aldı.

24.DK: Sol kanattan gelişen GHE atağında Şenol’un etkili ortasıyla buluşan Lawrence kafayla topu filelere göndermek istedi ancak top çok az farklı dışarı gitti.

29.DK: Sol koridoru etkili kullanmaya devam eden GHE, bir kez daha gole yaklaştı. Yerden kesilen ortaya Ertaç vurdu kaleci Tolga çıkardı dönen topta Şenol bu kez kaleyi yokladı ama yine topa müdahale eden kaleci Tolga oldu.

41.DK: GHE öne geçti. Sağ kanattan Şenol’un ortasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ertaç, yerden sert şekilde topu kesti ve kale sahası içinde bulunan Ndoye sadece topa dokunarak skoru değiştirdi. 1-0

56.DK: GHE farkı ikiye çıkardı. Araya atılan uzun topla savunma arkasında topla buluşan Şenol ceza sahasına rahat bir şekilde girdi ve yerden köşeye vuruşla takımını rahatlan golu attı. 2-0

69.DK: GHE Show devam ediyor. Yine savunma arkasına atılan topla buluşan Ertan rakibinden topu kurtardı ve topu uygun durumdaki Ertaç’a aktardı. Golcü oyuncu bu ikramı geri çevirmedi ve farkı 3’e çıkardı. 3-0

77.DK: Günün başarılı ismi James uzaktan sert vurdu savunmaya da temas eden top köşeden ağlarla buluştu. 4-0

81.Dk: Sağ kanattan gelişen GHE atağında Yankı topu ceza sahası üstündeki Şenol’a kesti. Bu oyuncunun gelişine düzgün plasesi ağlarla buluştu. 5-0