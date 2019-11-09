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Girne’den Garga kanatlandı

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Mağusa Türk Gücü, bire bir rakiplerinden Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini alırken, tırmanışını sürdürdü. Mağusa Türk Gücü’nün golleri yıldızları Dinopeter ve Peter’den geldi

Girne’den Garga kanatlandı
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Stad: Mete Adanır Stadıanik

Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Olgun Canik

DTB: Cem, Aydın, Emek, Serhan, Ahmet, Sercan (Erdinç), Selim, Kenan, Billy, Weston, Babacar

MTG: Yusuf, Yasin, Mehmet Erol, Yusuf, Adil, Ünal, Mehmet Gürlü, Zokou, Dinopeter, Arif, Peter

K-PET Süper Ligde 9. Haftanın açılış maçında kalabalık taraftar kitlesi önünde oynanan maçta Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Dk. 5 Dinopeter, Arif’in pası ile topla buluşur buluşmaz sert vurdu. 1-0

Dk 21 Arif, Emek'i geçer geçmez topu kale içine ortaladı. Peter’in vuruşu dışarı gitti.

Dk 28. Diop ceza alanının hemen dışında faul ile durduruldu. Faul vuruşunu Weston kullandı, Sert vuruşu arka direk dibinden dışarı cıktı.

Dk. 39 Kenan'ın kullandığı köşe vuruşuna yükselen Diop'un vuruşu dışarı gitti.

Dk. 44. Kenan yakın mesafeden topu MTG kalesine gönderdi. Adil topun önüne yatarak mutlak golü önledi.

Dk. 48. Arif sağ taraftan kale içine ortaladı. Peter altı pas içinde topa ayak koydu. 2-0

Dk 53. Yasin'in pası ile buluşan Peter vurdu. Top kaleci Cem'den döndü. Yasin tamamladı, Cem topu yine uzaklaştırdı.

Dk. 59. Kenan'in vurduğu topu kaleci Yusuf sektirdi, Diop tekrar vurdu. Yusuf yine sektirdi, Weston topu Yusuf’un altından filelere gönderdi. 1-2

Dk. 90+4 de Dinopeter kaleci Cem ile karşı karşıya vurdu. Top kaleciden geri gelirken maç da az sonar 1-2 sona erdi.

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