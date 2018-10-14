Girne’de mutsuz son kabusu

Girne Halk Evi, öne geçtiği maçta, Gençlik Gücü’ne mağlup olurken, 1 maçı daha kalesinde son bölümde gördüğü gollerle mağlup tamamladı. Namağlup Gençlik Gücü ise üst sıralarda kalmaya devam etti

Yer: 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

Hakemler: Serhan Şimşek, Emre Çevikdal, Fatih Bardakçıoğlu, Zekai Töre

Girne Halk Evi: Okyanus Öndağ, Hasan Sadrazam, Mahmut Erkan, Talip Kasımoğlu, Yaşar Solel(Dk.80 Serkan İpek), Yanki Aktül, Deniz Kurtay(Dk.Gökhan Mami), James Obanha, Özgür Gül(Dk.45 Şenol Hızıloğlu), Ertaç Taşkıran, Oussegnou Ndiaye

Gençlik Gücü: Mustafa Dağman, Tayfun Doğan(Dk.65 Mahmut Yumuşak), Mehmet Kaygısız, Orecan Idan, Özcan Saygı(Dk.80 Sezgin Dağ), Arif Öztürk, Ali Akbulut, Prince Boateng(Dk.88 Burak Emir), Aşkın Kavaklı, Debola Ogunseye, Özgür Ongun

Goller: Dk.29 Ertaç(GHE)- Dk.39 Özgür, Dk.85 Debola,Dk.90+4 Idan(Gençlik Gücü)

K-PET Süper Lig’in dördüncü haftasında Gençlik Gücü, Girne Halk Evi’ni deplasmanda mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

16.DK: Ceza sahası hemen üstünden Özgür’ün kullandığı serbest vuruşu kaleci Okyanus harika bir refleksle kornere atmayı başardı.

19.DK: Ndoye’un sol taraftan yerden kestiği topa ceza saha üstünde James’in plase vuruşu top az farkla üstten dışarı gitti.

29.DK: Ani gelişen GHE atağında Ertaç topla ceza sahasına girdi. İki rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

39.DK: Gençlik Gücü eşitliği sağladı. Ceza yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başında Özgür vardı. Kalecinin soluna yaptığı muhteşem vuruş 90 diye tabir ettiğimiz yerdeki direğe 2 kere çarparak ağlara gitti. 1-1

44.DK: Ceza saha üzerinde topu önünde bulan Özgür yine çok sert vurdu. Top üst direkten geri döndü.

74.DK: Sağ kanattan Şenol’un içeriye çevirdiğ topla buluşan Ertaç’ın kafa vuruşunu kaleci Mustafa kornere çeldi.

82.DK: Sol kanattan Boateng’in ortasıyla buluşan Debola topu kontrol etti ve sol ayağıyla çok sert vurdu. Kaleci Okyanus bir kez daha başarılıydı.

86.DK: Sol taraftan atılan uzun topla buluşan Debola sağ kanatta topla buluşta rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girerkenden yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

90+4 DK: Sağ kanattan yine Debola topu taşıdı ortaya çıkardı ve boş kaleye Idan topu filelere gönderdi. 1-3