Girne’de Leymosun derbisi yaşanacak

2018 – 2019 sezonunun açılış maçında, Leymosun derbisinde Mauncılar’ın takımı Türk Ocağı Limasol ile Gıravatlılar’ın takımı Doğan Türk Birliği, Girne Mete Adanır Stadı’nda karşılaşacaklar

Necati ĶÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonunun açılış maçında, Leymosun derbisinde Türk Ocağı Limasol ile Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı’nda karşılaşacaklar.

Futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Maunacılar (Türk Ocağı Limasol) ve Gıravatlılar’ı (Doğan Türk Birliği) bir araya getirecek olan derbi, Perşembe akşamı saat 20:00’de başlayacak. İki takım da maç için hazırlıklarını sürdürürken, her iki takımın teknik direktörü derbi maçı için gazetemize açıklamalarda bulundular.

Türk Ocağı Teknik dierktörü Hasan Topaloğlu ile Doğan Türk birliğı teknik direktörü Caner Oshan’ın açıklamaları şöyle:

Hasan Topaloğlu: Derbiyi kazanmak için hazırız

“Ligin ilk maçları her zaman zor olur. Hele hele de bu maç yılların derbi maçı olursa bu zorluk çok daha fazla olur.

Maçın güzel ve zor geçeceğini biliyoruz. Ama biz iyi ve çok yorucu bir hazırlık dönemi geçirdik.Yeni bir kadro kurduk. Genel anlamda da takımdan memnunum. Zaman içerisinde uyum sorununu atlattığımız takdirde çok daha iyi bir takım olacağız. Yüzde yüz değilse de lige hazır sayılırız. İlerleyen haftalarda daha da iyi forum grafiği yakalayacağımıza inanırım.

Doğan maçına ayrı bir motive gerekmez. Derbi maçına geçmişte nasıl hazırlandıksa yine aynı şekilde hazırlanacağız. Derbiyi kazanmak için hazırız.

Rakibimize saygımız büyüktür. Çok iyi bir kadroları var. Ama biz de bu maça tam kadro ile çıkıp, maçı kazanmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Çünkü ülkemizin en büyük derbisi olan bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktur.

Derbiye yakışır bir maç olsun. Rakibimize de başarılar dilerim. Centilmence geçecek maçı izlemeye gelecek olanlar iyi bir maç izlesinler.”

İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ

Doğan Türk birliğı teknik direktörü Caner Oshan Derbi maçı ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada ligin maçınds ezeli rakibimiz olan Türk Ocağı maçı en büyük derbi maçlarından birini oynayacağız.

Derbi maçını kazanmak istoyoruz iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Tam kadro ile sahaya çıkacaģız üć puanı kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmak iyi gelecektir. Çünkü hedefimiz bu yıl şampiyonluktur.

Herkesi bütün taraftarları maça bekliyoruz.