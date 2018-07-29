Girne’de ibre Deniz’den yana

Girne Halk Evi'nde yeni sezona yönelik hazırlık antrenmanlar devam ederken, teknik direktörlük için Serhat Deniz ile prensipte anlaşıldı

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Girne Halk Evi'nde yeni sezona yönelik hazırlık antrenmanlar devam ediyor.

Mustafa Özarabacı’nın teknik direktörlükten istifa etmesinden dolayı yeni sezon hazırlıklarına kötü bir başlangıç yapan kırmızı beyazlılarda, teknik direktör sorunu büyük oranda çözüldü. Geçtiğimiz sezon Girne Halk Evi U21 Takımı’nı çalıştıran teknik direktör Serhat Deniz, zor süreçte A Takımı çalıştırmaya başladı. Yönetim ile prensipte anlaşan Serhat Deniz, yurt dışında olan başkan Bülent Erciyas’ın adaya dönmesinden sonra, son pürüzleri konuşacak. Bülent Erciyas’ın, Salı günü Serhat Deniz ile masaya oturup, teknik direktör konusunu resmen ilan etmesi bekleniyor.