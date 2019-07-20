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Girne’de Esendağlı ile esenlikli günler

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Veli Esendağlı’nın, Girne Halk Evi kulüp başkanlığına getirilmesinden sonra atılım içerisine giren kulüp, atıl durumda olan kulüp binasındaki restorasyonu tamamlandı

Girne’de Esendağlı ile esenlikli günler
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Girne Halk Evi kulüp binası aslına uygun olarak restore edildi. Veli Esendağlı’nın, Girne Halk Evi kulüp başkanlığına getirilmesinden sonra atılım içerisine giren kulüp, atıl durumda olan kulüp binasındaki restorasyonu, 3 ay süren çalışmalar sonunda tamamladı.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle açılış gerçekleştirildi. Açılışa kulüp üyelerinin yanında Girneliler de yoğun ilgi gösterdi. Girne Halk Evi kulüp binasında, kulüp üyelerinin ve ziyaretçilerin vakit geçirebileceği Limos Cafe de hizmete girdi.

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