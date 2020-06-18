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Girne’de Deniz’e saygı

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Girne’de Deniz’e saygı

Özgür GÖKSEL

K-Pet Süper Lig’de COVİD-19 salgını sebebiyle 3 ayı aşkın bir süredir ara verilen futbolumuzun en önemli derbisi olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbi maçı öncesi amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Deniz Nasıfoğlu unutulmadı.

Türk Ocağı Kadın Futbol Takımında oynayan ancak her iki camia tarafından da çok sevilen Deniz Nasıfoğlu anısına pankartlar sahaya çıkılırken, tribünlere çiçekler atıldı.

Tribünlerin ayakta alkışlayarak “Deniz” tezahüratları yaptığı Mete Adanır Stadında duygu dolu anlar yaşandı.

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