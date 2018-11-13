Girne’de çok uluslu turnuva

Girne’de Afrika’nın futbolda önemli başarıları bulunan ülkelerin futbol akademilerinin katılacağı çok uluslu bir futbol turnuvası düzenleniyor. Turnuvaya, Drogba’nın da yetiştiği Deportivo Football Academy de katılacak

Hamit SAKALLI

Girne’de 10-20 Aralık tarihlerinde başta Afrika’nın önemli ülkelerindeki futbol takımlarının akademilerinin katılacağı çok uluslu bir futbol turnuvası düzenleniyor.

Turnuvaya Kenza Sports Fc, Fresh Talents Fc, Obas Fc ve bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan dünya starı Drogba’nın da yetiştiği Deportivo Football Academy gibi Afrika’nın önemli alt yapıları da katılacak. Turnuvaya katılacak olan takımların İstanbul üzerinden Ercan’a geleceği ve biletlerinin hali hazırda alındığı ve takımların Riverside Otel'de konaklayacağı belirtildi. Takımların da gerçekleştirilecek olan turnuvayı dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan yetenek avcılarının da takip edeceği öğrenildi.

Turnuva Güney Kıbrıs’ta da büyük yankı uyandırdı. Güney basını turnuvayı Yunanistan’ın köklü takımları PAOK, Aris ve Ksanthis’ten gelecek olan scoutların da takip edeceğini ve bunun Güney’in resmi politikalarına zarar vereceğini ifade ederek bu turnuvanın gerçekleşmesinin ve Yunan takımlarının gözlemcilerinin katılmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

PAOK resmi açıklama yaptı

Ayrıca KOP başkanı Georgios Koumas’ın Yunan temsilcilerin bu turnuvaya katılımının ne derece doğru olduğunu öğrenmek ve eğer elde edilen bilgi doğruysa bu katılımların engellenmesi amacıyla Yunan Futbol Federasyonu başkanı Evangelos Grammenos’la temasa geçtiği ve cevap beklediği öğrenildi. İlerleyen saatlerde ise Yunanistan Süper Ligi lideri PAOK resmi bir açıklamada bulunarak kendilerine turnuvaya katılacak olan ekiplerden turnuvayı ve oyuncuları izlemeleri için scout göndermelerini isteyen bir davet aldıklarını, turnuvayı Kuzey Kıbrıs’ta düzenlemelerinin sebebi olarak ise Güney’de veya başka herhangi bir Avrupa ülkesinde vize sorunu yaşamalarını gösterdiklerini ifade etti ve kendilerinin bu turnuvaya kesinlikle hiçbir katılım göstermeyeceklerini vurguladı.