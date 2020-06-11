Girne’de anlamlı maç

Doğan Türk Birliği ile Girne Halk Evi, Mete Adanır Stadında, Turgut Esendağlı Anı Maçında karşılaşacaklar

Özgür GÖKSEL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da hazırlık maçlarına devam ederlerken, bu akşam Girne’de 2 Girne ekibi anlamlı bir maç oynayacaklar. Merit kampını sürdüren Doğan Türk Birliği ile Girne Halk Evi, saat 20:00’de Mete Adanır Stadında, Turgut Esendağlı anısına karşılaşacaklar.

Doğan Türk Birliği’nin efsane başkanı olan Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı’nın abisi Turgut Esendağlı, Turgut Esendağlı Anı Maçı ile anılacak.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanlığı fa yapmış olan Turgut Esendağlı, 3 sene önce 54 yaşında ilen Londra’da hayatını kaybetmişti.