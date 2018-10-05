Girne'ye garga pençesi

Mağusa Türk Gücü, Girne Mete Adanır Stadı'nda oynadığı ikinci maçını da kazanıp, ikinci galibiyetini alırken, Halil Turan da 2 maçta 4 gole imza attı

Yer: 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

Hakemler: Kerem Eran, Necmi Bulut, Şakir Azizoğlu, Timur Ercan Bodi

Türk Ocağı: İrfan Özbay, Ali Özbahar, Turgut Kaan Çoban, Bilal Ceylan, İlker Tek(Dk.57 Ahmet Saygı), Mehmet Uçar, Yakup Malik, Ahmet Çoşkun, Tonbara Tiongoli, Remzi Betmezoğlu(Dk.57 Doğukan Altuntaş), Akande Kotchoni

Mağusa Türk Gücü: Ufuk Şimşek, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Mehmet Erol, Micheal Odibe(Dk.79 Erdoğ Barkınay), Adil Uçar, Dinopeter, Emre Özsin(Dk.65 Arif Uysal), Uğur Gök, Halil Turan(Dk.83 Mehmet Gürlü), Thankgod

Goller: Dk.90 Turgut Kaan (Türk Ocağı)-Dk.31-49 Halil Turan(MTG)

K-PET Süper Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Mağusa Türk Gücü, zorlu Türk Ocağı deplasmanından Halil Turan'ın golleriyle 2-1 galip ayrılıp, puanını 7'ye yükseltti. Türk Ocağı'nın tek golü uzatmalarda yeni transfer Turgut Çoban'dan geldi. Mağusa Türk Gücü, Girne'de oynadığı ikinci maçını da kazanırken, Halil Turan da Girne'de oynadığı ikinci maçı da 2 golle tamamladı.

31.Dk: MTG öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan Yasin’in etkili ortasında penaltı noktası üstünde topla buluşan Halil çok güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 0-1

44.Dk: Günün en iyi isimlerinden Halil’in yaklaşık 25 metreden vuruşunda kaleci İrfan topu zorda olsa ayaklarıla çıkarmayı başardı.

49.Dk: Halil bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası yayından yaptığı harika plase vuruşla top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 0-2

51.Dk: Sağ kanattan gelişen MTG atağında Yasin yine etkili bir orta yaptı. Arka direkte uygun durumda topla buluşan Thankgod topu kaleci İrfan’ın üstüne vurarak mutlak bir golden yararlanamadı.

90.Dk: Türk Ocağı farkı 1’e indirdi. Bu dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Turgut Kaan yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2