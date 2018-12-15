Girne'ye, Çetinkaya da acımadı

Çetinkaya olumlu mücadelesini skora çeviremeyen Girne Halk Evi'ni, yabancı futbolcuları Faye ve Ugo'nun golleriyle mağlup etti. Yankı'nın golünün yeterli olmadığı Girne Halk Evi, 7 puanda kalarak düşme hattına düştü

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

HAKEMLER: Ali Özer, Necmi Bulut, İsmail Egeli

GİRNE HALK EVİ: Okyanus, Deniz(DK 89 Salahi), Hasan Sadrazam, Yaşar, Talip, Larrenye, William, James(DK 30 Yankı), Mahmut(DK 62 Özgü), Ertaç, Ndoye.

ÇETİNKAYA: Cenk, Hakan(DK 58 Ümitcan), Serkan(DK 64 Doğukan), Abbas, Batuhan, Ömer, Behiç, Ugochukwu, Çağdaş, Faye, Tunç(DK 85 Samet).

GOLLER: DK 74 Yankı(Girne Halk Evi). DK 32 Faye, DK 35 Ugochukwu(Çetinkaya).

K-PET Süper Lig'de rahat konumda bulunan Çetinkaya, haftalardır puan alamayan Girne Halk Evi'ni deplasmanda mağlup ederek 5. sıraya kadar tırmandı. Girne Halk Evi ise büyük düşüş sonrasında düşme hattına geriledi.

5.DK: Gelişen ev sahibi Girne Halk Evi atağında James’in pası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Ndoye’nin vuruşunda top kaleci Cenk’de kaldı.

7.DK: Gelişen Çetinkaya atağında sağ kanattan yapılan ortada Faye’nin kafa vuruşunda top kaleci Okyanus’da kaldı.

18.DK: Çetinkaya takımının kazandığı serbest vuruşta Çağdaş’ın vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

30.DK: Çetinkaya takımının kullandığı köşe vuruşunda Çağdaş’ın güzel ortasında Abbas’ın kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

32.DK: Çetinkaya takımının kalabalık adamla geliştirdiği atakta Behiç’in ceza alanına kestiği sert topta Faye’nin vuruşunda top filelere gitti.0-1

35.DK: Gelişen bir başka konuk takım Çetinkaya atağında sağ kanattan Ömer’in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içerisinde rahat pozisyonda Ugochukwu filelere gönderen isim oldu.0-2

38.DK: Ev sahibi Girne Halk Evi’nin çabuk geliştirdiği atakta ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Ndoye’nin sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

54.DK: Batuhan ile başlayan Çetinkaya atağında bu oyuncunun pası ile ceza alanına giren Faye’nin yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

74.DK: Kalabalık adamla gelişen Girne Halk Evi atağında Çetinkaya ceza alanı içerisinde topla buluşan Yankı sert vuruşla topu filelere göndererek farkı bire indirdi.1-2

80.DK: Gelişen Çetinkaya atağında sağ kanattan ceza alanına gelen topa Doğukan’ın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

90+6.DK: Gelişen Çetinkaya kontra atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Faye’nin vuruşunda top direkten döndü.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle Çetinkaya 3 puanın sahibi oldu.