Girne'ye bir darbe de komşudan

Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Gök
Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Serhan, Ahmet (Koral), Aydın, Emek, Sercan, Raheem, İbrahim, Eko, Kenan(Cemal), Okafor (Ali Savaşan)
Girne Halk Evi: Okyanus, İlker, Tunahan(Hasan), Lua Lua, Özgür(Serim), Oladele, James, Mahmut, Talip, Selim, Serhan (Yankı)
Goller: Dk.38 Serhan Önet, Dk.90+5 Eko(Doğan Türk Birliği)
K-PET Süper Ligde Girne Halk Evi yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta, Doğan Türk Birliği'ne 2-0 mağlup olarak, sonunculukta kalmaya devam etti. Cihangir'de oynanan Girne Doğan Türk Birliği'nin gollerini Serhan ve Eko kaydetti.
Maça her 2 takım da şanssızlıklarla başlarken Girne Halk Evi'nde Tunahan, Doğan Türk Birliği'nde ise Ahmet Sönmez sakatlanarak oyuna devam edemediler.
Maça her 2 takım da kontrollü başlarken, Girne Halk Evi tehlikelerini savuşturan Doğan Türk Birliği ilerleyen bölümlerde kontrolü ele geçirdi. Maçın 38. dakikasında Serhan takımını öne geçirdi. 1-0
İkinci devrede de Doğan Türk Birliği oyunu istediği şekilde yönlendirdi. Son bölümde Girne Halk Evi'nin şuursuz baskısını rahatlıkla durduran Doğan Türk Birliği'nde Eko, 90+5'te kontra atakta kaleciyi de geçerek skoru belirledi. 2-0