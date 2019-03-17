Girne'ye bir darbe de komşudan

Galibiyete hasret kalan Girne Halk Evi, Girne derbisinde Doğan Türk Birliği'ne de mağlup olarak, ligde kalma şansını azaltmaya devam etti. Doğan Türk Birliği ise aldığı galibiyetle üçüncü sıradaki yerini korudu

Stad: Cihangir Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Gök Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Serhan, Ahmet (Koral), Aydın, Emek, Sercan, Raheem, İbrahim, Eko, Kenan(Cemal), Okafor (Ali Savaşan) Girne Halk Evi: Okyanus, İlker, Tunahan(Hasan), Lua Lua, Özgür(Serim), Oladele, James, Mahmut, Talip, Selim, Serhan (Yankı) Goller: Dk.38 Serhan Önet, Dk.90+5 Eko(Doğan Türk Birliği) K-PET Süper Ligde Girne Halk Evi yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta, Doğan Türk Birliği'ne 2-0 mağlup olarak, sonunculukta kalmaya devam etti. Cihangir'de oynanan Girne Doğan Türk Birliği'nin gollerini Serhan ve Eko kaydetti. Maça her 2 takım da şanssızlıklarla başlarken Girne Halk Evi'nde Tunahan, Doğan Türk Birliği'nde ise Ahmet Sönmez sakatlanarak oyuna devam edemediler. Maça her 2 takım da kontrollü başlarken, Girne Halk Evi tehlikelerini savuşturan Doğan Türk Birliği ilerleyen bölümlerde kontrolü ele geçirdi. Maçın 38. dakikasında Serhan takımını öne geçirdi. 1-0 İkinci devrede de Doğan Türk Birliği oyunu istediği şekilde yönlendirdi. Son bölümde Girne Halk Evi'nin şuursuz baskısını rahatlıkla durduran Doğan Türk Birliği'nde Eko, 90+5'te kontra atakta kaleciyi de geçerek skoru belirledi. 2-0