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Girne tek attı, 3 aldı

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Girne tek attı, 3 aldı

K-PET Birinci Ligde 26. haftanın zorlu maçlarından olan Mete Adanır Stadındaki Girne Halk Evi – Dörtyol maçında Emre Öztaşlı düdük çaldı.Emre Öztaşlı’nın yardımcılıklarını ise Berk Bağrıkara ve Hakan Gök yaptı.

Oldukça çekişmeli geçen playout hattının iddialı 2 ekibinin maçında gülen taraf ev sahibi Girne Halk Evi oldu.Girne Halk Evi’ne galibiyeti getiren golü deneyimli golcü Esin Sonay kafa ile attı.

Girne Halk Evi bu galibiyetle 50 puana yükselip 3. Sıradaki yerini korurken, Dörtyol 40 puanla 6. Sırada kaldı.

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