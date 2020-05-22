Girne, Süper Lige bileniyor

K-PET Süper Lige yükselme hedefindeki Girne Halk Evi,Bakanlar Kurulunun futbolda antrenmanlara izin vermesi sonrasında başladığı antrenmanlarını sürdürüyor.
Girne Halk Evi'nde teknik direktör Rıza Erseven, öncelikle yardımcıları ile birlikte futbolcularına kros çalışmaları başlatırken, sonrasında saha ve top antrenmanlarına geçildi.
Girne Halk Evi'nin dün 19 Mayıs Sahasında gerçekleştirdiği antrenmanında çift kale maç da yapılırken, takım bugün sabah 7’de de 19 Mayıs Sahasında antrenman gerçekleştirecek. Girne Halk Evi kaleci Athos’tan yoksun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor.