Girne sinsi sinsi zirveye ilerliyor

Girne Halk Evi oynadığı iyi futbol ve aldığı galibiyetlere bir yenisini daha eklerken, Çanakkale’yi ilk devrede Şenol ve Halil’in attığı gollerle mağlup edip, şampiyonluk yarışına iyice ortak oldu. Çanakkale ise düşme hattında kaldı

Yer: Mete Adanır Stadı Hakemler: Osman Küçük, Sertan Alkın, Halil Analoğlu Girne Halk Evi: Athos, Ertan, Salahi, Mahmut, Deniz, Erdoğan(Halil), Batuhan, İbrahim(Serkan), Yunus(Serim), Yunus Emre, Şenol Çanakkale: Umut, Ali(İsmail), Yunus, Selçuk, Uvanç, Utku, Salih, Ramadan(Oğuz), Halil, Ahmet, Talha(Hakan) K-PET Birinci Lig’de farklı hedeflerde olan Girne Halk Evi ile Çanakkale arasında oynanan maçı Girne Halk Evi net bir skorla 2-0 kazandı. Maça Çanakkale daha etkili başlarken Girne Halk Evi kalecisi Athos yaptığı kurtarışlarla takımının moral motivasyonunu artırdı. Erdoğan’ın da sakatlanıp oyundan çıkmasına rağmen Girne Halk Evi erken toparlanırken, takımın yıldızı Şenol, 19. dakikada takımını duran toptan attığı golle 1-0 öne geçirdi. 35. Dakikada ise Halil Dağer ilk devrenin skorunu belirleyen golü kaydetti. 2-0 İkinci devrede Girne Halk Evi skoru koruma adına tempoyu düşük tutarken, Çanakkale, Yunus’u da ileri sürerek gol aradı. Ancak iyi kapanan Girne Halk Evi savunması Çanakkale geçilmezi oynarken, rakibine gol şansı tanımadı ve maç ilk devrede atılan 2-0 sona erdi.