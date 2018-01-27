Girneliler’in, Güzelyurt’taki mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği’ni, kaleci Hasan Piro ve Lua Lua’nın yıldızlaştığı maçta mağlup etti. Galibiyet, kulübün facebook sayfasında “Girne'nin en iyisi” yazısıyla taraftarına duyuruldu

Yer: Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Kerem Eran, Sabriye Atikoğlu, Halil E. Canaloğlu

Doğan Türk Birliği: Ozan, Tunahan, Ahmet Sönmez, Emek, Rahem, Ahmet Coşkun, Selim(DK 77 Ahmet Saygı), Kenan, Adyeman, Okafor, Koral(DK 66 Aydın).

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan, Mustafa, Vakkas, Binya, Okan, Adaleke, Ulaş, Ahmet(DK 60 Aksel), Hamis(DK 46 Cenker), Lua Lua, Bıll(DK 71Mejdi).

GOLLER: DK 25 pen Lua Lua, DK 87 Mejdi(Merit Alsancak Yeşilova).

K-PET Süper Lig’de Doğan Türk Birliği’nin cezası nedeniyle Güzelyurt’ta karşılaşan 2 Girne ekibinin mücadelesinden Alsancak Yeşilova galibiyetle ayrılarak ikinci devreye iyi başlangıç yaparken, Doğan Türk Birliği şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

6.DK: Sol kanattan gelişen Doğan Türk Birliği atağında önce Okafor sonrasında ise Selim’in vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

8.DK: Bu kez sağ kanattan gelişen Doğan Türk Birliği atağında savunma arkasına iyi sarkan Selim’in vuruşunu kaleci Hasan yine önlemeyi başardı.

19.DK: Sağ kanattan gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Ulaş’ın ortasında Ahmet Çağer’in vuruşu direğin üzerinden auta gitti.

25.DK: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında Lua Lua, Rahem tarafından yere indirilince Merit Alsancak Yeşilova takımı penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Lua Lua takımını öne geçiren isim oldu.0-1

26.DK: Sol kanattan gelişen Doğan Türk Birliği atağında Kenan’ın sert vuruşunu kaleci Hasan Piro güzel önledi.

27.DK: Bir başka gelişen Doğan Türk Birliği atağında Okafor’un vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

34.DK: Sağ kanattan gelişen yeni bir Doğan Türk Birliği atağında rakibinden sıyrılan Jay-Jay’in vuruşunu yine Hasan Piro önleyen isim oldu.

47.DK: İkinci yarının ilk ciddi atağında Lua Lua’nın vuruşu direğin yanından auta gitti.

58.DK: Sol kanattan gelişen M.A.Yeşilova atağında Adaleke’nin ortasında Lua Lua’nın vuruşu kaleci Ozan’da kaldı.

67.DK: Doğan Türk Birliği takımının geliştirdiği yeni bir atakta Jay Jay’in vuruşunu kaleci Hasan Piro yatarak önledi.

69.DK: Sol kanattan gelişen bir başka Doğan Türk Birliği atağında yapılan ortada Kenan’ın vuruşu direğe çarparak oyun alanını erk etti.

70.DK: Bu kez Aksel ile başlayan Merit Alsancak Yeşilova atağında bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

75.DK: Kalabalık adamla gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında ceza alanı içerisinde Lua Lua’nın vuruşu az farkla auta gitti.

77.DK: Emek ile Doğan Türk Birliği takımının kullandığı serbest vuruşta bu oyuncunun güzel vuruşunu Hasan Piro ayni güzellik’te önledi.

82.DK: Sol kanattan gelişen Merit Alsancak Yeşliova atağında ceza alanı içerisinde Aksel’in vuruşu az farkla direğin dibinden auta gitti.

87.DK: Savunmada Doğan Türk Birliği takımının kaptırdığı topta Lua Lua’nun pasında Mejdi skoru tayin eden isim oldu.0-2

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Kerem Eran’ın çalan son düdüğü sonrası Merit Alsancak Yeşilova 3 puanın sahibi oldu.