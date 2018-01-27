banner107
7 0
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
48 0
 
10 0
59 0
13 0
20 0
Hamitköy salonda çalıştı
Hamitköy salonda çalıştı
76 0
banner82
banner147

Girne'nin en iyisi

banner27

Girneliler’in, Güzelyurt’taki mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği’ni, kaleci Hasan Piro ve Lua Lua’nın yıldızlaştığı maçta mağlup etti. Galibiyet, kulübün facebook sayfasında “Girne'nin en iyisi” yazısıyla taraftarına duyuruldu

Girne'nin en iyisi
banner137

Yer: Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Kerem Eran, Sabriye Atikoğlu, Halil E. Canaloğlu

Doğan Türk Birliği: Ozan, Tunahan, Ahmet Sönmez, Emek, Rahem, Ahmet Coşkun, Selim(DK 77 Ahmet Saygı), Kenan, Adyeman, Okafor, Koral(DK 66 Aydın).

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan, Mustafa, Vakkas, Binya, Okan, Adaleke, Ulaş, Ahmet(DK 60 Aksel), Hamis(DK 46 Cenker), Lua Lua, Bıll(DK 71Mejdi).

GOLLER: DK 25 pen Lua Lua, DK 87 Mejdi(Merit Alsancak Yeşilova).

K-PET Süper Lig’de Doğan Türk Birliği’nin cezası nedeniyle Güzelyurt’ta karşılaşan 2 Girne ekibinin mücadelesinden Alsancak Yeşilova galibiyetle ayrılarak ikinci devreye iyi başlangıç yaparken, Doğan Türk Birliği şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

6.DK: Sol kanattan gelişen Doğan Türk Birliği atağında önce Okafor sonrasında ise Selim’in vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

8.DK: Bu kez sağ kanattan gelişen Doğan Türk Birliği atağında savunma arkasına iyi sarkan Selim’in vuruşunu kaleci Hasan yine önlemeyi başardı.

19.DK: Sağ kanattan gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Ulaş’ın ortasında Ahmet Çağer’in vuruşu direğin üzerinden auta gitti.

25.DK: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında Lua Lua, Rahem tarafından yere indirilince Merit Alsancak Yeşilova takımı penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Lua Lua takımını öne geçiren isim oldu.0-1

26.DK: Sol kanattan gelişen Doğan Türk Birliği atağında Kenan’ın sert vuruşunu kaleci Hasan Piro güzel önledi.

27.DK: Bir başka gelişen Doğan Türk Birliği atağında Okafor’un vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

34.DK: Sağ kanattan gelişen yeni bir Doğan Türk Birliği atağında rakibinden sıyrılan Jay-Jay’in vuruşunu yine Hasan Piro önleyen isim oldu.

47.DK: İkinci yarının ilk ciddi atağında Lua Lua’nın vuruşu direğin yanından auta gitti.

58.DK: Sol kanattan gelişen M.A.Yeşilova atağında Adaleke’nin ortasında Lua Lua’nın vuruşu kaleci Ozan’da kaldı.

67.DK: Doğan Türk Birliği takımının geliştirdiği yeni bir atakta Jay Jay’in vuruşunu kaleci Hasan Piro yatarak önledi.

69.DK: Sol kanattan gelişen bir başka Doğan Türk Birliği atağında yapılan ortada Kenan’ın vuruşu direğe çarparak oyun alanını erk etti.

70.DK: Bu kez Aksel ile başlayan Merit Alsancak Yeşilova atağında bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

75.DK: Kalabalık adamla gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında ceza alanı içerisinde Lua Lua’nın vuruşu az farkla auta gitti.

77.DK: Emek ile Doğan Türk Birliği takımının kullandığı serbest vuruşta bu oyuncunun güzel vuruşunu Hasan Piro ayni güzellik’te önledi.

82.DK: Sol kanattan gelişen Merit Alsancak Yeşliova atağında ceza alanı içerisinde Aksel’in vuruşu az farkla direğin dibinden auta gitti.

87.DK: Savunmada Doğan Türk Birliği takımının kaptırdığı topta Lua Lua’nun pasında Mejdi skoru tayin eden isim oldu.0-2

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Kerem Eran’ın çalan son düdüğü sonrası Merit Alsancak Yeşilova 3 puanın sahibi oldu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.