Girne kulüplerine katkımız sürecek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türk Ocağı Limasol (TOL) Başkanı Şükrü Karakaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü kabuldeki konuşmasında, başkanlık görevini Fahri Altınör’den alan Şükrü Karakaya ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Güngördü, Girne Belediyesi sınırları içerisindeki kulüplere katkı yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

TOL Başkanı Şükrü Karakaya da konuşmasında, belediye başkanlığı görevini 4 yıl daha sürdürecek olan Güngördü’ye başarılar diledi.