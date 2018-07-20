banner107
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
28 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
22 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
297 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
56 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
51 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
68 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
53 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
102 0
banner82
banner147

Girne kulüplerine katkımız sürecek

banner27

Girne kulüplerine katkımız sürecek
banner137

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türk Ocağı Limasol (TOL) Başkanı Şükrü Karakaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü kabuldeki konuşmasında, başkanlık görevini Fahri Altınör’den alan Şükrü Karakaya ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Güngördü, Girne Belediyesi sınırları içerisindeki kulüplere katkı yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.
TOL Başkanı Şükrü Karakaya da konuşmasında, belediye başkanlığı görevini 4 yıl daha sürdürecek olan Güngördü’ye başarılar diledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.