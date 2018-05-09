Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak

Play off maçlarına Girne Halk Evi ve Hamitköy farklı galibiyetlerle başladılar. GHE ve Hamitköy arasında Cumartesi oynanacak olan maç final niteliği kazandı. GHE maçı kazanırsa Süper Lige yükselecek. Hamitköy kazanırsa büyük avantaj yakalayacak

K-PET Birinci Lig'de şampiyon Gönyeli ve ikinci Esentepe’den sonra K-PET Süper Lige yükselecek olan üçüncü ve son takımın belirleneceği play off maçları dün başladı.

Girne Halk Evi, Mormenekşe, Dumlupınar ve Hamitköy’ün mücadele ettiği play off maçlarına Girne Halk Evi ve Hamitköy farklı galibiyetlerle başladılar.

Girne Halk Evi ve Hamitköy arasında 12 Mayıs Cumartesi günü Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanacak olan maç final niteliği kazandı. Bu maçtan Girne Halk Evi galip ayrıldığı takdirde K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım olacak. Hamitköy maçtan galip ayrılırsa kırmızı siyahlılar, Süper Lige yükselmek için büyük avantaj yakalayacaklar.

Mormenekşe ile Dumlupınar ise oynayacakları maçtan galip ayrılıp, Girne Halk Evi –Hamitköy maçının berabere bitmesini bekleyecekler. Bu durumda Mormenekşe – Dumlupınar maçının kazanan şansını son maça taşıyacak.

Play off maçlarının ikincileri 12 Mayıs Cumartesi günü, üçüncü ve son maçlar ise 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

K-Pet Birinci Lig Play-Off grubunda alınan sonuçlar şöyle:

Girne Halk Evi-Dumlupınar: 4-1

Hamitköy-Mormenekşe: 5-1

K-Pet Birinci Lig Play-Off grubu puan durumu şöyle:

Girne Halk Evi, 30 puan Hamitköy, 27 puan Mormenekşe 25 puan Dumlupınar 25 puan

K-Pet Birinci Lig Play-Off grubu haftanın programı şöyle:

Esentepe Erdal Barut Stadı: Girne Halk Evi – Hamitköy

Cihangir Stadı: Mormenekşe – Dumlupınar

(Maçlar 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30’da oynanacak)