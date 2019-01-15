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Girne Halk Evi'nde hedef 15'te, 13

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Girne Halk Evi'nde hedef 15'te, 13
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Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Serhat Deniz, basın toplantısı düzenledi. Veli Esendağlı basın toplantısında yaptığı açıklamada hedeflerinin kümede kalmak olduğunu söylerken, ikinci devrede oynayacakları 15 maçın, 13'ünü kazanma hedefinde olduğunu açıkladı. Esendağlı kupada da ilerlemek istediklerini belirtirken, gelecek sezondan itibaren şampiyonluğa oynayan bir Girne Halk Evi yaratma isteğinde olduklarına da vurgu yaptı.

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