Girne gümbür gümbür geliyor

Girne Halk Evi, Ozanköy'ü mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Ozanköy ise düşme hattında kalmaya devam etti

K-PET Birinci Ligin 14. haftasında Mete Adanır Stadında oynanan Girne Halk Evi - Ozanköy maçı Girne Halk Evi'nin 3-2 üstünlüğünde sona erdi.

Ömer Doğru'nun yönettiği maçta Girne Halk Evi, 2. devreyi 10 kişi oynamasına rağmen maçı kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Galibiyete hasret kalan Ozanköy ise maçı kaybederek düşme hattında kalmaya devam etti.

Maça Ozanköy etkili başlarken, 5. dakikada defanstan ileriye çıkan Ali Nazlıoğlu kafa ile takımını öne geçirdi. 0-1

Erken toparlanan ve maça ağırlığını koyan Girne Halk Evi 22'de penaltıdan Bekir ile eşitliği yakaladı. 1-1 Ulaş Candanal 29'da Girne Halk Evi'ni 2-1 öne geçirirken, 37'de yine sahneye çıkan Bekir, ilk devrenin skorunu belirledi. 45'te devrenin sonlanmasına kısa süre kala Yiğit Can'ın kırmızı kart görmesi, ikinci devrede Girne Halk Evi'ni sıkıntıya soktu.

Ozanköy ise ikinci devrenin ilk bölümünde 54'te Efe ile skoru 3-2 yapmasına rağmen geriye kalan bölümde iyi kapanan Girne Halk Evi, skoru koruyup maçı 3-2 kazanmasını bildi.