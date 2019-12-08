Girne, enginar keyfi yaptı

K-PET Birinci Ligde oynanan önemli maçta, Mormenekşe ile Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadında karşılaştılar.

İsfendiyar Açıksöz'ün yönettiği maç çekişmeli ve sert geçerken, maçta 8 sarı kart, 2 de kırmızı kart çıktı. Mormenekşe'den Tugay, Girne Halk Evi'nden, Kaan kırmızı kart gördüler.

Maçın ilk devresine her 2 ekip de gole yönelik oyun tarzı ile başlarken, Tacettin, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Bekir Yıldız'ın golüyle ilk devre 1-1 sona erdi.

İkinci devrede uzun süre gol sesi çıkmazken, Girne Halk Evi son dakikada Muhammed Ali Uçar'ın kafa golüyle maçı deplasmanda 2-1 kazandı. Girne Halk Evi 21 puana ulaşırken, Mormenekşe 18 puanda kaldı.