Girne dört nala gidiyor

Girne Halk Evi, Çanakkale karşısında zorlanmadan farklı kazanarak ligdeki tırmanışını sürdürdü

K-Pet Birinci Ligin 17. haftasında lider Girne Halk Evi, konuk ettiği Çanakkale karşısında zorlanmadan 4-0 kazanarak ligdeki tırmanışını sürdürdü.

Mete Adanır Stadında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maçı farklı kazanan Girne Halk Evi, bu galibiyetle 31 puana ulaşıp, dördüncülükteki yerini korudu. Çanakkale ise 16 puanla playout hattında kaldı.

Girne Halk Evi’nin gollerini ilk devrede Berkan kendi kalesine, Yiğit ve Hamis atarken, ikinci devredeki gol de Yiğit’ten geldi.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

