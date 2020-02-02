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Girne dört nala gidiyor

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Girne Halk Evi, Çanakkale karşısında zorlanmadan farklı kazanarak ligdeki tırmanışını sürdürdü

Girne dört nala gidiyor

K-Pet Birinci Ligin 17. haftasında lider Girne Halk Evi, konuk ettiği Çanakkale karşısında zorlanmadan 4-0 kazanarak ligdeki tırmanışını sürdürdü.

Mete Adanır Stadında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maçı farklı kazanan Girne Halk Evi, bu galibiyetle 31 puana ulaşıp, dördüncülükteki yerini korudu. Çanakkale ise 16 puanla playout hattında kaldı.

Girne Halk Evi’nin gollerini ilk devrede Berkan kendi kalesine, Yiğit ve Hamis atarken, ikinci devredeki gol de Yiğit’ten geldi.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

17

12

4

1

41

12

29

40

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

17

10

3

4

31

6

25

33

3.

L. Gençler Birliği SK

17

10

2

5

34

23

11

32

4.

Girne Halk Evi

17

9

4

4

33

21

12

31

5.

Yalova SK

17

8

6

3

31

15

16

30

6.

Maraş GSK

17

9

2

6

31

22

9

29

7.

Esentepe KKSK

17

6

6

5

25

21

4

24

8.

Dörtyol SK

17

6

6

5

21

20

1

24

9.

Görneç KSK

17

6

5

6

30

28

2

23

10.

Karşıyaka ASK

17

6

5

6

19

25

-6

23

11.

Mormenekşe GBSK

16

6

4

6

21

31

-10

22

12.

Lapta TBSK

17

6

1

10

23

28

-5

19

13.

Çanakkale TSK

17

4

4

9

22

38

-16

16

14.

Ozanköy SK

17

4

3

10

17

34

-17

15

15.

Bostancı Bağcıl SK

17

3

5

9

20

27

-7

14

16.

Doğancı SK

16

0

0

16

0

48

-48

0

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