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Girne'den beşi bir yerde

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Girne'den beşi bir yerde
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Soydan SAKALLI

Yeni sezonda Birinci Ligde şampiyonluğu hedefleyecek olan Girne Halk Evi, daha önce prensip anlaşmasına vardığı futbolcuların transferlerini resmileştirdi.

Girne Halk Evi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda 5 futbolcuya imza attırırken, futbolcuları 1 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağladı. Girne Halk Evi gelecek hafta içerisinde de anlaştığı diğer futbolculara imzaları attıracak.

Merit Alsancak Yeşilova'dan Ulaş Candanal, Doğan Türk Birliği'nden Mahmut, Tunahan ve Alpay'a kiralık imzaları attıran Girne Halk Evi'nde Kıbrıslı Rum futbolcu Athos da imza atan futbolcular arasında yer aldı.

Etiketler; #girne #Birinci Lig
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