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Girne'de zorlu gece

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K-Pet Süper Ligin sekizinci haftasında Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği futbolumuzun en önemli derbilerinden birini oynanacaklar. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan namağlup lider Türk Ocağı’nın teknik direktörü Ahmet Dedekorkut ile Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, hedeflerinin kazanmak olduğunu söylediler

Girne'de zorlu gece
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Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Ligin sekizinci haftasında Cuma akşamı saat 19:00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında, Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği arasında “Derbilerin derbisi” oynanacak.

Maç öncesinde namağlup lider Türk Ocağı’nın teknik direktörü Ahmet Dedekorkut ile Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan açıklamalarda bulundular. Açıklamalar şöyle:

Ahmet Dedekorkut: Kazanmak istiyoruz

“Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği arasında yıllardan beri süren ezeli rekabet, Kıbrıs’ın en büyük derbi maçlarından biridir.

Maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Biz Türk Ocağı olarak lige iyi başladık. Şu anda da lideriz. Doğan Türk Birliği maçı öncesinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazırlıklarımız maç gününe kadar de sürecek.

Remzi’nin oynamayacak olması bizim için fark etmez. Sonuçta sahaya on bir kişi çıkıyoruz. Cuma aķşamı tüm Ocak taraftarlarını stada bekliyoruz. Güzel bir maç olacak. Centilmence olmasını dilediğimiz maçı kazanmak istiyoruz.”

Caner Oshan: Kazanmaya mecburuz

“Kıbrıs'ın en büyük derbi maçında Türk Ocağı ile yine karşı karşıya geleceğiz. Maça 3 antrenmanla hazırlanacağız. Çalışmalarımız sürüyor.

Sakatlıkları süren futbolcularımız var. Onların da tedavisi sürüyor. Maç gününe kadar durumları belli olacak. Bu güzel derbide stadın dolmasını bekliyoruz.  Güzel bir maç olacak.

Geçen hafta Cihangir’e mağlup olduk. Bunu telafi etmek için de derbide sahaya, mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağız. Kazanmaya da mecburuz.”

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