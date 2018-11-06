Girne'de zorlu gece

Kayıpsız lider Yenicami, Pazartesi akşamı şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Doğan Türk Birliği ile deplasmanda karşılaşacak

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’in 8. haftanın kapanış maçında kayıpsız lider Yenicami, şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Doğan Türk Birliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Gece maçlarına alışkın Doğan Türk Birliği ile Pazartesi akşamı saat 18:00'de sezonun ilk gece maçına çıkacak olan Yenicami arasında oynanacak olan maçın büyük ilgi görmesi beklenirken, iki takımın teknik direktörleri, Caner Oshan ile Sedat Devecioğlu, maçla ilgili şu açıklamaları yaptılar:

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan: Gücümüzü sahaya yansıtacağız

"Yenicami maçı için dört antrenman yapacağız. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Ama zor bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz. Sonuçta lider Yenicami namağlup bir takımdır.

Bu maçın önemini biliyoruz. Kazanmak için gücümüzü sahaya yansıtacağız. Kazanmayı hedefleyeceğimiz maç öncesinde Kenan'ın sakatlığı ise devam ediyor."

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu: Seriyi devam ettirmek istiyoruz

"Pazartesi akşamı deplasmanda son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Doğan Türk Birliği ile karşılaşacağız. Ama Yenicami olarak bizim hedefimiz galibiyettir.

İki forumda olan takımın karşı karşıya geleceği, zor bir maç olacak. Ünal cezası, Salih ise sakatlığı nedeniyle oynayamayacaklar.

Futbolseverlere güzel ve keyifli bir maç izlettirmek ve her maçtan olduğu gibi bu maçtan da üç puanla ayrılmak istiyoruz."