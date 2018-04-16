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Girne'de yetenek taraması yapılacak

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Girne'de yetenek taraması yapılacak
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Oğuz ÇİL

KTFF Eğitim Üst Kurulu önceki haftalarda Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinde yapılan, Yetenek Tarama ve Geliştirme Projesi uygulaması 21 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Girne bölgesinde gerçekleştirecek.

Proje bünyesinde yer alan sadece 2007 doğumlu futbolcu adayların katılım gösterebileceği tarama süreci Girne Pia Bella Sahası'nda uygulanacak. Bölgedeki spor kulüpleri, futbol akademileri ve okullardaki sporcuların sadece 2007 doğumlu olanlarının en geç saat 09.30'da kayıt için hazır olmaları gerekecek. 

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