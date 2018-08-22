Girne'de takas gerçekleşti

K-PET Süper Lig'in 2 yeni Girne ekibi arasında takas transferi gerçekleşti. Girne Halk Evi ile Esentepe arasındaki takas transfer sonrasında kaleci Kürşad Girne Halk Evi'ne, stoper Şahin Şeker ise Esentepe'ye kiralık olarak transfer oldular. Şahin, Pazartesi günü başlayacak olan Esentepe'nin, Hatay kampına katılacak.
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