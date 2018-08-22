banner107
Girne'de takas gerçekleşti
Girne'de takas gerçekleşti
7 0
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
168 0
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
19 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
39 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
49 0
Meril geceleri çok hareketli
Meril geceleri çok hareketli
28 0
Girne’ye modern rezidans
Girne’ye modern rezidans
39 0
Hükümete taş devri göndermesi
Hükümete taş devri göndermesi
74 0
banner82
banner147

Girne'de takas gerçekleşti

banner27

Girne'de takas gerçekleşti
banner137

K-PET Süper Lig'in 2 yeni Girne ekibi arasında takas transferi gerçekleşti. Girne Halk Evi ile Esentepe arasındaki takas transfer sonrasında kaleci Kürşad Girne Halk Evi'ne, stoper Şahin Şeker ise Esentepe'ye kiralık olarak transfer oldular. Şahin, Pazartesi günü başlayacak olan Esentepe'nin, Hatay kampına katılacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.