Girne'de pençeler konuşacak

Mete Adanır Stadı'nda zirveye yaklaşmak isteyen Doğan Türk Birliği, ligin yeni lideri Mağusa Türk Gücü'nü, Cuma akşamı konuk edecek

Necati ĶÜLAHLILAR

K-Pet Süper Lig'in 11.hafta karşılaşmasında Cuma akşamı zirveye yaklaşmak isteyen Doğan Türk Birliği, ligin yeni lideri Mağusa Türk Gücü'nü konuk edecek.

Girne Mete Adanır Stadı'nda oynanacak olan haftanın açılış maçında saat 18:00'de başlayacak.

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan ve Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu gazetemize yaptığı açıklamalarda hedeflerinin galibiyet olduğunu söylediler.

Oshan: Taraftarlarımız desteklerini esirgemesinler

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan'ın açıklamaları şöyle:

" Cuma akşamı lider Mağusa Türk Gücü ile evimizde oynayacağımız maçta tek hedefimiz galibiyettir.

Son haftalarda kazandığımız puanlar ve Yenicami'nin puan kayıplarıyla zirveye yaklaştık. Bu maçı da kazanarak zirveye daha da yaklaşmak istiyoruz.

Mağusa Türk Gücü ile zorlu bir maç oynayacağız. Ali Kanlı dışında da tam kadro ile sahaya çıkacağız. Maç için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maça üç antrenmanla hazırlanıp hedefimiz olan galibiyete ulaşmaya çalışacağız.

Maçın güzel bir maç olacağına inancım tamdır. Bizim seyircimiz sahayı dolduruyor ve bize gereken desteği de her zaman veriyor. Bu maçta da bize maç boyunca desteklerini esirgemesinler. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız. Onların desteğiyle de maçta galip gelmek istiyoruz."

Oraloğlu: Liderliğimizi korumak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Cuma aķşamı deplasmanda yine zorlu bir maça çıkıyoruz. Biz Mağusa Türk Gücü olarak geçtiğimiz hafta kendi sahamızda Yenicami'yi yenerek liderliği kaptık.

Şimdi yine bir Cuma akşamında bu kez Girne'de Doğan Türk Birliği ile zorluk derecesi yüksek olan bir maça çıkacağız. Hedefimiz Girne'den lider dönmektir. Bunu başaracak gücümüz vardır.

MTG olarak Doğan maçına dört antrenman yaparak hazırlanacağız. Uğur Gök antrenmanlarına devam ediyor. Yenicami maçında sakatlanan Arif'in bir problemi kalmadı.

Liderliğimizi korumak için Girne'de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Güzel ve zorlu bir maç bizi ve futbolseverleri bekliyor. Futbol resitaline dönüşen centilmence bir maç olsun."