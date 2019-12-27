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Girne coştu bir kere

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Yeni transferlerden Çağdaş’ı ve Esin Sonay’ı antrenmanlara çıkarmaya başlayan Girne Halk Evi’nin son transferi ise Eyüp Öztep oldu

Girne coştu bir kere

K-PET Birinci Ligin ikinci devresine şampiyonluğa ulaşma hedefiyle girecek olan Girne Halk Evi’nde transfer coşkusu devam ediyor.

Yeni transferlerden Çağdaş’ı ve Esin Sonay’ı antrenmanlara çıkarmaya başlayan Girne Halk Evi’nin son transferi ise Eyüp Öztep oldu. Karşıyaka’nın başarılı hücumcusu Eyüp Öztep, ikinci devreden itibaren bonservisli olarak Girne Halk Evi’nde forma giymeye başlayacak.

Bu arada Girne Halk Evi’nin, Küçük Kaymaklı’dan kadrosuna katmak için prensipte anlaştığı Talat Dağer’în bonservisi konusunda iki kulübün henüz anlaşmaması bu transferin henüz bitmemesine neden oldu.

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