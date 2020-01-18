banner255
banner69
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
38 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
29 0
 
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
29 0
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
38 0
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
25 0
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
21 0
Böyle park mı olur?
Böyle park mı olur?
431 0
banner374

Girne coşkulu

banner27

Şampiyonluk hedefindeki Girne Halk Evi, hazırlık maçında Esentepe’yi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti

Girne coşkulu

Richard BEALE

Futbol liglerimizde devre arası çalışmalarında sona gelinirken, takımlarımız hazırlık çalışmalarında da sona geldiler. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile takımlarımız kadrolarını şekillendirmeye başladılar.

K-Pet 1.Lig ekiplerindenEsentepe ile Girne Halk Evi hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Tatlısu Raif Denktaş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Girne Halk Evi 6-2kazandı.

Girne Halk Evi’nin top ve oyun kontrolünü maç boyunca elinde tuttuğu maçta Esentepe topa çok az sahip olabildi. Faklı mağlubiyete rağmen Esentepe kalecisi Görkem Karal kurtarışlarıyla farkın daha da artmasını engelledi.

Oldukça isabetli paslarla gol yollarına rahatlıkla giren Girne Halk Evi’nin golleriniEsin Sonay (24), Aksel (26, 40 pen. 71), Yiğit (59,69) attı. Aksel hat trick yaparak maçta ön plana çıktı.

Esentepe’nin gollerini Yakup Şen (5) ve Hürkan Görneçli (81) attı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.