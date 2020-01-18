Girne coşkulu

Şampiyonluk hedefindeki Girne Halk Evi, hazırlık maçında Esentepe’yi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti

Richard BEALE

Futbol liglerimizde devre arası çalışmalarında sona gelinirken, takımlarımız hazırlık çalışmalarında da sona geldiler. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile takımlarımız kadrolarını şekillendirmeye başladılar.

K-Pet 1.Lig ekiplerindenEsentepe ile Girne Halk Evi hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Tatlısu Raif Denktaş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Girne Halk Evi 6-2kazandı.

Girne Halk Evi’nin top ve oyun kontrolünü maç boyunca elinde tuttuğu maçta Esentepe topa çok az sahip olabildi. Faklı mağlubiyete rağmen Esentepe kalecisi Görkem Karal kurtarışlarıyla farkın daha da artmasını engelledi.

Oldukça isabetli paslarla gol yollarına rahatlıkla giren Girne Halk Evi’nin golleriniEsin Sonay (24), Aksel (26, 40 pen. 71), Yiğit (59,69) attı. Aksel hat trick yaparak maçta ön plana çıktı.

Esentepe’nin gollerini Yakup Şen (5) ve Hürkan Görneçli (81) attı.