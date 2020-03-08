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Girne aldı başını gidiyor

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Girne Halk Evi, Lapta engelini de aşarak başarılı gidişini sürdürürken, zirve yarışında ikinci sıradaki Yonpaş Dumlupınar’ın en yakın takipçisi konumuna geldi. Girne Halk Evi’nin golleri Aksel’den geldi

Girne aldı başını gidiyor

K-Pet Birinci Ligde 22. Haftada farklı hedeflerdeki iki takımın maçında Girne Halk Evi, Lapta’yı 2-0 mağlup etti.

Zekai Töre’nin yönettiği Mete Adanır Stadındaki maçın ilk devresinde her 2 ekibin de çabası gol getirmezken devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Girne Halk Evi oldukça etkili başlarken, 59’de cezası tamamlandıktan sonra takıma dönen Aksel, penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi. Aksel, 73’te attığı golle ise skoru belirledi. 2-0 Lapta aldığı mağlubiyetle sıkıntılı bölgede kaldı.

(Foto: Özgür GÖKSEL)

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