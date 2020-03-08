Girne aldı başını gidiyor

K-Pet Birinci Ligde 22. Haftada farklı hedeflerdeki iki takımın maçında Girne Halk Evi, Lapta’yı 2-0 mağlup etti.
Zekai Töre’nin yönettiği Mete Adanır Stadındaki maçın ilk devresinde her 2 ekibin de çabası gol getirmezken devre 0-0 sona erdi.
İkinci devreye Girne Halk Evi oldukça etkili başlarken, 59’de cezası tamamlandıktan sonra takıma dönen Aksel, penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi. Aksel, 73’te attığı golle ise skoru belirledi. 2-0 Lapta aldığı mağlubiyetle sıkıntılı bölgede kaldı.
(Foto: Özgür GÖKSEL)