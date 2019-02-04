Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı

Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasında Girne'de oynanan Leymosun derbisini Doğan Türk Birliği, Okafor, Kenan ve Eko'nun golleriyle 3-0 kazandı. Okafor bir penaltı vuruşundan faydalanamadı

Yer: Mete Adanır Stadı Hakemler: Osman Özpaşa, SabriyeAtikoğlu, Mustafa Torun Doğan Türk Birliği: Cem, Aydın, Raheem, Serhan, Ahmet, Bayram(Cemal), Sercan, İbrahim(Ali), Eko, Kenan, Okafor(Yiğitcan) Türk Ocağı: Hasan, Mehmetali, Mehmet(Deniz), Turgut, Mustafa(Ahmedcan), Akande, Malik, Ahmet, Remzi, Tonbara, Ahmet Saygı(Bilal) Soydan SAKALLI K-PET Süper Lig'de Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasında Girne'de oynanan Leymosun derbisini Doğan Türk Birliği, 3-0 kazandı. Maunacılar karşısında oldukça üstün oynayan Gıravatlılar böylelikle rakibinden de rövanşı almış oldu. 2500'e yakın futbolseverin izlediği maçta Doğan Türk Birliği'nin gollerini Okafor, Kenan ve Eko atarken, Okafor'un penaltı vuruşunu kaleci Hasan Piro çıkardı. Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı'nı özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla vururken, orta alanda Bayram ve Sercan ile büyük üstünlük kurdu. Türk Ocağı'nda Tonbara'nın şutu direkten döndü. 14. dakikada Eko'nun aşırtma vuruşunu kaleci Hasan Piro çıkarırken, 28'de Mehmet Uçar'ın hatasında topu alan Kenan'ın ortasında, Okafor'a kale alanı içinde sadece dokunmak kaldı. 1-0 İkinci devreye Ocak hızlı başlarken 47'de Tonbara'nın aşırtma vuruşunu kaleci Cem çıkardı. Oyun üstünlüğünü erken eline geçiren Doğan Türk Birliği'nde 51'de Okafor'un, kaleciden dönen topunu tamamlayan Kenan golü attı. 2-0 57'de Tonbara'nın şutu direkten döndü. 83'te Mehmetali'nin, Eko'yu düşürmesi ile kazanılan Okafor'un penaltı vuruşunu kaleci Hasan Piro çıkardı. 90+5'te günün başarılı isimlerinden Eko, sağdan ceza alanına girip golü atarken, skoru belirledi. 3-0