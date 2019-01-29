Gıravatlılar ile Maunacılar buluşacak

Doğan Türk Birliği (Gıravatlılar) ile Türk Ocağı (Maunacılar) Pazartesi akşamı Mete Adanır Stadı'nda futbolumuzun en önemli derbilerinden birini oynayacaklar. Maç Türk Ocağı’nın 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşı olacak

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'de Doğan Türk Birliği (Gıravatlılar) ile Türk Ocağı (Maunacılar) Pazartesi akşamı Mete Adanır Stadı'nda futbolumuzun en önemli derbilerinden birini oynayacaklar. Türk Ocağı’nın 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşı olacak olan maç saat 18:30’da başlayacak. Zorlu maç öncesinde Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan ile Türk Ocağı teknik direktörü Hasan Topaloğlu şu açıklamaları yaptılar:

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan: Kazanmak zorundayız

“Derbi maçı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk yolunda yara almamak için derbi maçını kazanmak istiyoruz.

Derbi maçına dört antrenman yaparak hazırlanacağız. Emek ve Ali Kanlı dışında tam kadro hazır olacağız. Derbi maçı öncesinde tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine yaptık. Ezeli rakibimizin gücünü biliyoruz onlar da galip gelmek için çalışacaklar. Fakat biz de şampiyonluk yolunda ilerlemek için maçı kazanmak zorundayız. Tüm taraftarlarımızı Pazartesi akşamı derbi maçına bekliyoruz.”

Türk Ocağı teknik direktörü Hasan Topaloğlu: Puan veya puanlarla ayrılmak istiyorum

“Ezeli rakibimiz Doğan Türk Birliği maçı bizim için önemlidir. Derbilerin derbisi olan çok zorlu bir maç daha oynayacağız. Bu heyecanı daha önce iki kez yaşadım. Üçüncü kez yaşayacağım heyecandan, puan veya puanlarla ayrılmak istiyorum.

Şampiyonluk hedefi olan bir Doğan takımı ile karşılaşacağız. Ancak bizler de ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bunun için de tek hedefimiz galibiyettir. Pazartesi akşamı derbiye yakışır bir maç olsun. Futbol severlere iyi bir maç izletirmek istiyoruz.”