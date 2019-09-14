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Gıravatlı Quincy, Maunacı oldu

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Gıravatlı Quincy, Maunacı oldu
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Sağlık sorunu nedeniyle yabancı futbolcu Said ile yollarını ayıran Türk Ocağı, Boniface transferinden de vazgeçerken, kadrosuna tanıdık bir ismi kattı. Teknik direktör Ahmet Dedekorkut'un eksikliğini hissettiği orta alan futbolcu açığı Quincy Ossei transferi ile giderildi. Daha önce Doğan Türk Birliği giymiş olan Quincy Ossei, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda kendisini sarı siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.

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