Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekiminde ligde zor günler geçiren Esentepe ile Binatlı eşleşmişti.

Bu eşleşme ile ilgili olarak Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu şu açıklamalar yaptı:

"Biz kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu nedenle de Esentepe karşısında turu geçen taraf olmak istiyoruz. İlk devredeki kadro darlığımızı, devre arasında giderdik. Şu anda 21 futbolcuya sahibiz. Bizi kupada ilerletecek kadroya ve kadro derinliğine sahibiz."