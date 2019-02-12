banner255
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
13 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
64 0
 
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
22 0
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
13 0
Loto'da dev ikramiye
Loto'da dev ikramiye
63 0
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
96 0
Misinalara dolanan kaplumbağa sahile vurdu
Misinalara dolanan kaplumbağa sahile vurdu
26 0
banner82

“Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz”

banner27

“Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz”
banner215

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekiminde ligde zor günler geçiren Esentepe ile Binatlı eşleşmişti.

Bu eşleşme ile ilgili olarak Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu şu açıklamalar yaptı:

"Biz kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu nedenle de Esentepe karşısında turu geçen taraf olmak istiyoruz. İlk devredeki kadro darlığımızı, devre arasında giderdik. Şu anda 21 futbolcuya sahibiz. Bizi kupada ilerletecek kadroya ve kadro derinliğine sahibiz."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.