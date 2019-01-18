GHE yönetimi, başbakanla buluştu

Süper Lig takımı Girne Halk Evi kulübünün yeni yönetimi, başbakan Tufan Erhürman'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Veli Esendağlı ve yönetim kurulu üyeleri Refika Ulutan, Mustafa Soyak, Ümit Aktül başbakana nezaket ziyaretinde GHE logolu bir tabak hediye etti.
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