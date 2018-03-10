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GHE son nefeste kazandı

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GHE son nefeste kazandı
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K-Pet 1. Ligi’nin play-off oynama hedefindeki Girne Halk Evi, son haftaların çıkışta ekibi Değirmenlik’i son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi.

Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve Ali Özer’in yönettiği maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçmesine golsüz 0-0 tamamlandı.

İkinci devrenin büyük bölümü de çekişmeli geçerken, Girne Halk Evi önce Hüseyin Aydıngönül’ün kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 90. Dakikasında ise oyuna ikinci devrede giren Halil dağer skoru belirledi. 2-0 bu sonuçla Girne Halk Evi 37 puana yükselirken, Değirmenlik 28 puanda kaldı.

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