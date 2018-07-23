GHE kötü başladı

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Girne Halk Evi'nde(GHE) yeni sezon hazırlıkları kötü bir şokla başladı. Takımı Süper Lige taşıyan teknik direktör Mustafa Özarabacı, maddi konularda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle istifa kararı alırken, ilk antrenmana katılmadı. İlk antrenmanda sadece GHE U21 Takım antrenörü Serhat Deniz bir konuşma gerçekleştirdi. Girne Halk Evi'nin henüz transfer yapmaması da kırmızı beyazlılar için diğer olumsuzluk oldu.