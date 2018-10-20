GHE ikinci devre açıldı

Girne Halk Evi ilk devre kontrollü oynadığı maçta, ikinci devre rüzgarı da arkasına alarak bulduğu gollerle Lefke’yi mağlup etti. Lefke ise ilk devre iyi oynadığı maçın ikinci devresinde oyundan düşüp maçtan mağlup ayrıldı

YER: Girne 2 Temmuz Mete Adanır Stadı.

HAKEMLER: Osman Özpaşa-Engin Akkagün-Sertan Alkın.

HİRNE HAKL EVİ: Okyanus-Hasan(Özgür dk.88)-Mahmut-Talip-Yaşar-Lawrance(Yankı dk. 6)-Hamadou-James-Ertan(Deniz dk.77)-Ertaç-Ndoye

LEFKE: M.Özeralp-Aykut-Mustafa-Allen-Semih(Botanle dk. 62)-Candy-Kasım(Rahmi dk.71)-Yakup(Mehmet dk.78)-M.Deniz-Yılmaz-Kaan

GOLLER: Dk. 52 Lawrance, dk.63 Ndoye, dk. 87 Ertaç (HİRNE HAKL EVİ)

K-PET Süper Lig’in yeni ekibi Girne Halk Evi, Lefke’yi ikinci devrede Lawrence, Ndyoe ve Ertaç’ın attığı gollerle mağlup ederken, puan olarak yakaladığı rakibini, gol averajı ile geride bıraktı. Lefke ise ilk devrede bulduğu pozisyonları gole çevirememenin faturasını ağır mağlubiyetle ödedi.

Dakika 1: Gelişen Lefke atağında Kasım’ın pasında Candy’nin vuruşu kötü olsa da top çok az farkla auta gitti.

Dakika 8: Lefke’den Semih’in rakip ceza alanı içinden vuruşunda kaleci Okyanus mükemmel uzandı ve topu kornere attı.

Dakika 29: Bu dakikada gelişen Lefke atağında Candy sağ taraftan G.H.Evi kale önüne paralel kestiği topa Kasım vuramadı ve adeta takımını bir golden etti.

Dakika 31: Bu dakikada ilk kez gelişen G.H.Evi atağında Ertaç ceza alanı dışından sert vurdu kaleci Mehmet topu kornere attı.

Dakika 52: Girne Halk Evi öne geçti. Lefke defansından Aykut’un kendi ceza alanındaki hatalı pasında topu alan Lawrance yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 63: Gelişen atakta Ndoye topla birlikte rakip ceza alanına çok rahat girdi. Yerden vuruşunda kalecinin altından topu filelere göndererek Girne Halk Evi adına skoru 2-0 yaptı.

Dakika 76: G.H.Evi’nden James’in pasında Ertaç altı pas içinden sert vurdu defans uzaklaştırdı.

Dakika 87: Bu dakikada fark 3’e çıktı. James’in pasında Ertaç rakip ceza alanında rakibini şık bir hareketle geçtikten sonra sol ayağı ile topu filelere gönderdi ve Girne Halk Evi 3-0 öne geçti.

Dakika 90+2: Leke’den Mehmet’in soldan ortasında Deniz topa kafa ile vurdu, top kaleci Okyanusta kaldı.

Maç da bu skorla sona ererken G.H.Evi ikinci galibiyetini aldı, Lefke’nin galibiyete hasreti ise devam ediyor.