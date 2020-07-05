GG’yi Cihangir yedi bitirdi

Cihangir, ligde kalma şansı mucizelere kalan Gençlik Gücü’nü, İsmail Kone’nin hat trick yaptığı maçta, 7-2 mağlup ederek, 6. Sıradaki yerini perçinledi.Gençlik Gücü ise son sırada kaldı

STAT: Cihangir Stadı HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal CİHANGİR: Hasancan, Nurettin Gecekuşu, Behiç Kum, Musa Şanlıer, Erıc, Mikail Sivri, Çağlar, Ali Öztürk, Hüseyin Hürben, Ismael Kone, Zihni Temelci GENÇLİK GÜCÜ: Seyit Geçici, Aşkın Kavaklı, Halil Akhan, Hacı, Arif Öztürk, Erin Uluçlar, Sezgin Dağ, Lawrence Ogbe, Berke Zorba, Prınce Boateng, Nyanguıla Kalonjı GOLLER: Dk.23, 73 ve 88 Ismael Kone, Dk.42 Musa Şanlıer, Dk.46 Joseph Edafe, Dk.65 Halil İbrahim Sivri, Dk.90 Nurettin Gecekuşu (Cihangir) – Dk.69 Lawrence Ogbe, Dk.85 Arif Öztürk (Gençlik Gücü) K-Pet Süper Lig’in rahat takımlarından Cihangir, ligin dibinde yer alan ve ligde kalma şansı mucizelere kalan Gençlik Gücü ile karşılaştı. Cihangir Stadı’nda oynanan maçta Cihangir rakibini 7-2 mağlup ederek karşılaşmayı galip tamamladı. Maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ismael Kone (3), Musa, Joseph Edafe, Nurettin ve Halil İbrahim kaydederken, Gençlik Gücü’nün golleri Arif Öztürk ve Lawrence Ogbe’den geldi. Bu sonuçla Cihangir puanını 43 yaparken, Gençlik Gücü 15 puanda kaldı.