GG’yi Cihangir yedi bitirdi

STAT: Cihangir Stadı
HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal
CİHANGİR: Hasancan, Nurettin Gecekuşu, Behiç Kum, Musa Şanlıer, Erıc, Mikail Sivri, Çağlar, Ali Öztürk, Hüseyin Hürben, Ismael Kone, Zihni Temelci
GENÇLİK GÜCÜ: Seyit Geçici, Aşkın Kavaklı, Halil Akhan, Hacı, Arif Öztürk, Erin Uluçlar, Sezgin Dağ, Lawrence Ogbe, Berke Zorba, Prınce Boateng, Nyanguıla Kalonjı
GOLLER: Dk.23, 73 ve 88 Ismael Kone, Dk.42 Musa Şanlıer, Dk.46 Joseph Edafe, Dk.65 Halil İbrahim Sivri, Dk.90 Nurettin Gecekuşu (Cihangir) – Dk.69 Lawrence Ogbe, Dk.85 Arif Öztürk (Gençlik Gücü)
K-Pet Süper Lig’in rahat takımlarından Cihangir, ligin dibinde yer alan ve ligde kalma şansı mucizelere kalan Gençlik Gücü ile karşılaştı.
Cihangir Stadı’nda oynanan maçta Cihangir rakibini 7-2 mağlup ederek karşılaşmayı galip tamamladı. Maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ismael Kone (3), Musa, Joseph Edafe, Nurettin ve Halil İbrahim kaydederken, Gençlik Gücü’nün golleri Arif Öztürk ve Lawrence Ogbe’den geldi. Bu sonuçla Cihangir puanını 43 yaparken, Gençlik Gücü 15 puanda kaldı.