GG’ye Kaplanlar da acımadı

Merit Alsancak Yeşilova, düşme hattında bulunan Gençlik Gücü’nü, Burak, Billy ve İlyas’ın golleri ile mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Gençlik Gücü’ne ise Kalonji’nin golü puan için yeterli olmazken yeşil beyazlılar sonunculuğa geriledi

YER: Orhan Dural Stadı. HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Engin Akkagün, Mustafa Torun MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Kemal, Mejdi, Emin, Mbah, Memduh, B.Osman(İlyas dk.84), Frides, Burak, Yasin(Mustafa dk. 67), Vakkas, Quincy G.GÜCÜ: Raif, Tayfun, Cahit(Aşkın dk. 82), Hacı, Erdoğ, Berke, Ümitcan(Hikmet), Lawrance(dk.46 Arif), Boateng, Nyangula, Oliver GOLLER: Dk. 20 Burak, dk. 45+3B.Osman(pen), 90+3 İlyas(Merit Alsancak Yeşilova)Dk. 62 Nyangula(Gençlik Gücü) K-PET Süper Ligin güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova, ligde kalma mücadelesi veren Gençlik Gücü’nü zorlanmadan 3-1 mağlup etti. 4. dakikada gelişen G.Gücü atağında topla rakip ceza alanı içinde buluşan Boateng’in yakın mesafeden şutunda top yan ağlarda kaldı. 10. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Mbah’ın kaleye paralel kestiği topa arka direkte boş pozisyonda Yasin topu dışarı attı. 20. dakikada ev sahibi öne geçti. Sol taraftan Vakkas güzel bir orta yaptı. Bu topu iyi takip eden Burak topu üst direğe de vurdurarak ağlara yollayınca Alsancak Yeşilova 1-0 öne geçti. 29. Dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova’dan Vakkas’ın ortasında Yasin altı pastan kafa ile topu dışarı attı. 44. dakikada GGdefansından ileriye atılan topla buluşan Oliver 2 rakibinden kurtulup kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen çok çok yavaş vurunca ve topu kalecinin kucağında kaldı. 45+3. Dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Mbah topla G.Gücü ceza alanına girdi. Açısını kaybetmesine rağmen G.Gücü futbolcusu Cahit tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan B.Osman takımını 2-0 öne geçiren golü attı. 55. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Frides’in kale önüne gönderdiği topa yakın mesafeden Mbah vurdu kaleci Raif topu kornere attı. 56. dakikada G.Gücü takımından Oliver ceza alanı içinde çok sert vurdu, kaleci Kemal’dan dönen topu defans uzaklaştırdı. 62. dakikada fark 1’e indi. Ev sahibi takımdan önce Yasin, sonra Emin topu uzaklaştıramadılar. Topu önünde bulan Nyangula takımı adına skoru 2-1 yaptı. 73. dakikada G.Gücü serbest vuruş kazandı. Berk’in şutunda top yan direkten dışarı gitti. 90+3. Dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında İlyas’ın ceza alanına girerken şutunda defansa da çarpan top ağlara gidince skor da 3-1 odu.