GG’nin nefesi yetmedi

Stat: Dr.Fazıl Küçük
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Ömer Doğru, Zekai Töre
Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Orhan Kalaycı, Odibe, Mehmet Erol (DK.77 Nevzat), Dinopeter (Dk.87), Mehmet Gürlü, Arif Uysal (Dk.80), Halil Turan, Peter Ebi
Gençlik Gücü: Mustafa Dağman, Aşkın Kavaklı (Dk.46 Özgür Ongun), Deran Idon, İltaç Keçeli, Arif Öztürk (DK.73 Abdullah Çapan), Ali Akbulut, Prince Boateng, Özcan Saygı, Debola, Sezgin Dağ (Dk.46 Mahmut)
Goller: Arif Uysal (Dk.9,74), Yusuf Beyazi (Dk.41), Dinopeter (Dk.50) (MTG), Özgür Ongun (Dk.78,80), Mehmet Kaygısız (Dk. 83)
K-PET Süper Lig’de, lider Yenicami ile olan puan farkının açılmasını istemeyen Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü karşısında 4-0 öne geçtiği maçta, 5 dakikada kalesinde 3 gol görürken, son 7 dakikayı ecel terleri dökerek geçirip, 3 puanı aldı. Mağusa Türk Gücü için korku filmine dönüşen maçta golleri, Arif 2, Yusuf ve Dinopeter atarken, Gençlik Gücü’nün golleri Özgür 2 ve Mehmet Kaygısız’dan geldi.
Dk.9:Sol kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dino Peter yerden Arif’e çıkarttı oda topla buluştu ve sert vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0
Dk.19:Mustafa’nın uzaklaştırmak için attığı pasta Arif top ile buluştu ve topa gelişine vurdu fakat top direkten döndü.
Dk.23:Sağ kanattan ceza sahasına girdi vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
Dk.30:Soldan Debola ceza sahasına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleci Yusuf topu kornere çeldi.
Dk.41:Dinopeter kornerden ortaladı Yusuf Beyazi kafa ile vurdu top ağlarla buluştu.2-0
Dk.49:Boateng sol çaprazdan top ile buluştu ceza sahasına girdi vuruşunda Yusuf topu kornere çeldi.
Dk.50:Hızlı gelişen Mağusa Türk Gücü atağında soldan topu alan Dinopeter Mehmet Kaygısız’ı geçti vuruşunda top ağlarla buluştu.3-0
Dk.74:Savunma arkasına atılan topta Arif sağ çaprazdan vurdu uzak direğe gol.4-0
Dk.78:Sağ kanattan yapılan ortaya MTG savunması uzaklaştıramadı Özgür’ün önünde kalan top sert ve düzgün vurdu top ağlarla buluştu.4-1
Dk.80:Sağ kanattan savunma arkasına atılan topta Özgür karşı karşıya vuruşunda top ağlarla buluştu.4-2
Dk.83: Mehmet Kaygisiz'in ortasında ceza sahasi icinde yasanan karambolde Deloba topu ağlara gönderdi ve skoru 4-3 yaptı.