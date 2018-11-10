GG’nin nefesi yetmedi

Gençlik Gücü, 4 farklı geriye düştüğü Mağusa Türk Gücü maçında son bölümde farkı 1’e indirmesine rağmen, kendisine puan getirecek golü bulamayınca üst üste üçüncü mağlubiyetine razı oldu. Mağusa Türk Gücü ise kabus gibi geçen son bölüm sonrasında 3 puanı hanesine yazdırmanın mutluluğunu yaşadı

Stat: Dr.Fazıl Küçük Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Ömer Doğru, Zekai Töre Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Orhan Kalaycı, Odibe, Mehmet Erol (DK.77 Nevzat), Dinopeter (Dk.87), Mehmet Gürlü, Arif Uysal (Dk.80), Halil Turan, Peter Ebi Gençlik Gücü: Mustafa Dağman, Aşkın Kavaklı (Dk.46 Özgür Ongun), Deran Idon, İltaç Keçeli, Arif Öztürk (DK.73 Abdullah Çapan), Ali Akbulut, Prince Boateng, Özcan Saygı, Debola, Sezgin Dağ (Dk.46 Mahmut) Goller: Arif Uysal (Dk.9,74), Yusuf Beyazi (Dk.41), Dinopeter (Dk.50) (MTG), Özgür Ongun (Dk.78,80), Mehmet Kaygısız (Dk. 83) K-PET Süper Lig’de, lider Yenicami ile olan puan farkının açılmasını istemeyen Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü karşısında 4-0 öne geçtiği maçta, 5 dakikada kalesinde 3 gol görürken, son 7 dakikayı ecel terleri dökerek geçirip, 3 puanı aldı. Mağusa Türk Gücü için korku filmine dönüşen maçta golleri, Arif 2, Yusuf ve Dinopeter atarken, Gençlik Gücü’nün golleri Özgür 2 ve Mehmet Kaygısız’dan geldi. Dk.9:Sol kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dino Peter yerden Arif’e çıkarttı oda topla buluştu ve sert vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0 Dk.19:Mustafa’nın uzaklaştırmak için attığı pasta Arif top ile buluştu ve topa gelişine vurdu fakat top direkten döndü. Dk.23:Sağ kanattan ceza sahasına girdi vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. Dk.30:Soldan Debola ceza sahasına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleci Yusuf topu kornere çeldi. Dk.41:Dinopeter kornerden ortaladı Yusuf Beyazi kafa ile vurdu top ağlarla buluştu.2-0 Dk.49:Boateng sol çaprazdan top ile buluştu ceza sahasına girdi vuruşunda Yusuf topu kornere çeldi. Dk.50:Hızlı gelişen Mağusa Türk Gücü atağında soldan topu alan Dinopeter Mehmet Kaygısız’ı geçti vuruşunda top ağlarla buluştu.3-0 Dk.74:Savunma arkasına atılan topta Arif sağ çaprazdan vurdu uzak direğe gol.4-0 Dk.78:Sağ kanattan yapılan ortaya MTG savunması uzaklaştıramadı Özgür’ün önünde kalan top sert ve düzgün vurdu top ağlarla buluştu.4-1 Dk.80:Sağ kanattan savunma arkasına atılan topta Özgür karşı karşıya vuruşunda top ağlarla buluştu.4-2 Dk.83: Mehmet Kaygisiz'in ortasında ceza sahasi icinde yasanan karambolde Deloba topu ağlara gönderdi ve skoru 4-3 yaptı.