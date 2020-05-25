GG’nin maç programı belirlendi

Necati KÜLAHLILAR

Bakanlar Kurulu tarafından antrenmanlara izin verilmesi sonrasında, K-PET Liglerinde mücadele eden takımlar son 8 maç için antrenmanlarını sürdürürlerken, Haziran ayının ilk günlerinde hazırlık maçlarına da başlayacaklar.

Başkent takımlarından Gençlik Gücü de maçların olası başlama tarihi olan 18 Haziran tarihine kadar 3 hazırlık maçı yapacak.

6 Haziran’da Küçük Kaymaklı, 10 Haziran’da Doğan Türk Birliği ve 13 Haziran’da Baf Ülkü Yurdu ile hazırlık maçları oynayacak olan Gençlik Gücü, 16 Haziran’da ise Yenicami ile maç için planlama çalışması yaparken, hazırlık sürecini de bu şekilde tamamlayacak.