banner255
banner69
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
38 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
29 0
 
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
29 0
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
38 0
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
25 0
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
21 0
Böyle park mı olur?
Böyle park mı olur?
431 0
banner374

GG’nin kararı Sterling

banner27

GG’nin kararı Sterling

K-PET Süper Ligdekalıcı olma hedefiyle ikinci devre hazırlıkları sürdüren Gençlik Gücü,ikinci yabancı futbolcusunu da belirledi.

Gençlik Gücü sezon başında Yenicami tarafından antrenmanlara çıkarılmaya başlanan Kongolu Sterling’i, Yenicami’den kadrosuna kattı.

Ülkemize eğitim amaçlı gelen ve eski ünlü golcü Jaques Mbyamba’nın akrabası olan Sterling antrenman ve hazırlık maçlarında teknik direktör Kemal Yürekli’den olumlu not aldı.

Kanat oyuncusu olan Sterling, Gençlik Gücü’nün dün Yenicami ileAtilla Topaloğlu Sahasında oynadığı hazırlık maçında galibiyet golünü atan futbolcu da oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.