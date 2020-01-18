GG’nin kararı Sterling

K-PET Süper Ligdekalıcı olma hedefiyle ikinci devre hazırlıkları sürdüren Gençlik Gücü,ikinci yabancı futbolcusunu da belirledi.

Gençlik Gücü sezon başında Yenicami tarafından antrenmanlara çıkarılmaya başlanan Kongolu Sterling’i, Yenicami’den kadrosuna kattı.

Ülkemize eğitim amaçlı gelen ve eski ünlü golcü Jaques Mbyamba’nın akrabası olan Sterling antrenman ve hazırlık maçlarında teknik direktör Kemal Yürekli’den olumlu not aldı.

Kanat oyuncusu olan Sterling, Gençlik Gücü’nün dün Yenicami ileAtilla Topaloğlu Sahasında oynadığı hazırlık maçında galibiyet golünü atan futbolcu da oldu.